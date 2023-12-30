رئيس هيئة الدواء المصرية يكرم العاملين المتميزين بالهيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - كرم، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مجموعة من العاملين المتميزين بالإدارات المختلفة، وذلك بمقر الهيئة بالمنصورية، في حضور قيادات الهيئة.

وخلال كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتميزين، مضيفًا أن التكريم يأتي في سياق تطلع الهيئة نحو استمرار تشجيع التميز والمنافسة الإيجابية بين العاملين.

وأكد حرص الهيئة على تقدير والنهوض بكوادرها المتميزين، بوصفهم الغاية والوسيلة من عملية الإصلاح والتطوير المؤسسي، وتقدم بالشكر للعاملين المكرمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، للحفاظ على المكانة المشرفة التي وصلت إليها الهيئة على كل المستويات، ودعم مسيرة الوطن، وتوجه بالتحية لكافة العاملين بهيئة الدواء المصرية.

ويأتي ذلك في ظل توجه الهيئة نحو انتهاج سياسة التميز المؤسسي، والعمل على تحفيز الكوادر البشرية، وتحقيق بيئة عمل صحية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.