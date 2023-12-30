رئيس الوزراء: إعلان "السكر والزيت واللبن والمكرونة" سلع استراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار.

وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض"، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تسوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة بصوروة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها.

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فهناك 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج.

وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إنه يتابع كل موقع داخل مشروعات المبادرة الرئاسية .