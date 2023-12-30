رئيس الوزراء يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة تخالف الأسعار المعلنة من قبل الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ،أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تسوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

وأشار إلى إنه سيتم المتابعة بصوروة أسبوعية التنفيذ على الأرض، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

وطالب رئيس الوزراء المواطن نفسه بالمشاركة الإيجابية والإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار المعلنة من قبل الحكومة.

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إنه يتابع جميع المواقع.