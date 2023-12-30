نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ محور الزقازيق - السنبلاوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تابع وزير النقل يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يُجرى إنشاء 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق "المنصورة / دمياط الغربي" وخط سكة حديد "شربين/ قلين" وجار التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق "المنصورة / دمياط الغربي" مع شارع الجيش وكوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

وتابع الوزير أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "شربين / طلخا" بطول 20 كم وهو جزء من المحور الطولي "دمياط / بنها" حيث تتم أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR، ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز.

كما تفقد وزير النقل، مواقع العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية (بطرة / بسنديلة) بطول 5.250 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 85% وحيث ستساهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط (المنصورة / دمياط) ومحطة بسنديلة بخط (شربين / قلين) ويأتي إنشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة

كما أن إنشاء هذه الوصلة يساهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة خاصة وأنه يتم ازدواج خط "المنصورة / دمياط" وتطوير نظم الإشارات لخط "طنطا / المنصورة / دمياط".

وتوجه الوزير، لتفقد مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحية الغربية -تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل- ليصبح الكوبري 3 حارات في كل اتجاه مرورًا أعلى ميدان ميت خميس حتى التقاؤه بدائري المنصورة.

كما شملت جولة وزير النقل ومحافظ الدقهلية، تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1،250 متر والذي يشمل ممشى للدرجات وألعاب الأطفال بالإضافة إلى كورنيش على النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

ويأتي تنفيذ الممشى طبقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث يعد مشروع الممشى السياحي الجديد ضمن توجه الدوله لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل العظيم.

وخلال جولته، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، مشروع محور "الزقازيق - السنبلاوين" الذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% والمخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة وحيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبري و38 نفق 4 برابخ)، مؤكدا أهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية والدقهليه ودمياط والطريق الدولي الساحلي، ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وفي ختام جولته تفقد الوزير نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وحيث سيساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مروري مهم والمساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.