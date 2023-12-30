منظمة الصحة العالمية تشيد بالإنجازات المصرية في مبادرة 100 مليون صحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة» في خفض معدل الإصابة بفيروس سي من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 2014 إلى 9 حالات لكل 100 ألف مواطن في عام 2022.

جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «أسباب الأمل» بمناسبة نهاية عام 2023، والذي تناول بعض الإنجازات الصحية العالمية، متضمنا دور وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأضافت الوزارة أن المنظمة أشادت بما حققته جمهورية مصر العربية، في مسار القضاء على الالتهاب الكبدي سي، والحصول على وضع «الطبقة الذهبية» كأول دولة في العالم، مؤكدة أهمية هذه الخطوة نحو القضاء التام على المرض قبل عام 2030، بعدما كانت مصر من أعلى معدلات الإصابة بالالتهاب الكبدي سي في العالم منذ أقل من 10 سنوات.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية، أشادت بمشاركة مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ضمن 123 دولة في العالم، خلال قمة المناخ «COP28» التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإقرار إعلان يعترف بالفوائد الكبيرة التي تعود على صحة الناس من العمل المناخي الأقوى، عن طريق الحد من تلوث الهواء وخفض تكاليف الرعاية الصحية.