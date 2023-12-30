استشهاد 21 ألفا و672 فلسطينيا وإصابة 56 ألفا و165 منذ بدء العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 21672 فلسطينيا وإصابة 56165 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن منطقة الصفطاوي بقطاع غزة، شهدت أمس وعلى مدار الأيام السابقة عمليات نسف لعدد كبير من العمارات السكنية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولم يتم انتشالهم من المنطقة، لأن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف إليها لانتشالها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.