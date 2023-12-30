نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصدر بالتعليم": الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم الإنتهاء من وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكد المصدر، أنه تم مراجعة أسئلة الاختبارات من موجهين المادة ومراجعته جيدًا، للتأكد أنها تم وضعها وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشدد المصدر، أنه سيتم توزيع أسئلة كل مادة صباح كل يوم اختبار وفقًا للجدول المحدد من قبل المديرية.



وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

