نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا جديدًا فى بطولة كأس العالم للسلاح باليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد (4) لاعب من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح ( سيف المبارزة ) والمكون من عدد (4) لاعب فى البطولة بمشاركة (29) دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.

استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

وحقق اللاعب / محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية.

هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.