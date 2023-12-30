انت الأن تتابع خبر لأول مرة في التاريخ .. قرار مفاجئ قبل قليل : صرف شهرين دفعة واحدة لأصحاب المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية قرار هام خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، يخص أصحاب المعاشات في مصر.

يمثل عدد أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية الموجودون في كشوف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حوالي 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد، ويتم صرف لهم من الخزانة العامة للدولة أكثر من 28 مليار جنيه.

قرار عاجل لأصحاب المعاشات