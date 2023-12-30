انت الأن تتابع خبر لأول مرة في التاريخ .. قرار مفاجئ قبل قليل : صرف شهرين دفعة واحدة لأصحاب المعاشات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية قرار هام خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، يخص أصحاب المعاشات في مصر.
يمثل عدد أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية الموجودون في كشوف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حوالي 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد، ويتم صرف لهم من الخزانة العامة للدولة أكثر من 28 مليار جنيه.
قرار عاجل لأصحاب المعاشات
وصدر القرار العاجل لأصحاب المعاشات عن نقابة المهن الزراعية، حيث قررت في أخر اجتماع لمجلسها عقد برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، عن صرف مستحقات شهرين هما يوليو وأغسطس للأعضاء فى سن الستين والورثة، بجميع فروع النقابة بالمحافظات.
وأوضحت نقابة الزراعين في قراراها الذي نشرت صوره منه على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قيمة المستحقات لتي سوف يتم صرفها لأصحاب المعاشات عن هذان الشهرين تبلغ حوالي 18 مليون جنيه مصري مشيرة إلي أن يوليو وأغسطس للأعضاء فى سن الستين والورثة، بجميع فروع النقابة بالمحافظات,
وكشفت النقابة في نص البيان الصادر عنها عن قيمة ما تم صرفه في عام 2022، حيث أنها أكدت أن إجمالى ما تم صرفه من معاشات لنقابة المهن الزراعية، للأعضاء والورثة حتي العام الميلادي الماضي، يقدر قيمته ب،200 مليون جنيه، حيث يتم صرف كل شهرين طوال العام بقيمة تبلع حوالي 30 مليون جنيه.
لأول مرة في التاريخ
وأشارت النقابة أنه لأول مرة في التاريخ يتم الالتزام بصرف المعاشات كل شهرين كان في عام 2022، حيث أنه من المعتاد أن كيون هناك تأخير في عملية الصرف.