انت الأن تتابع خبر تفاصيل مروعة .. مصرع وإصابة أكثر من 12 شخص في حادث على الصحراوي الشرقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم ، وذلك نتيجة حادث سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، الواقع في نطاق محافظة المنيا، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى نقلابها.

ووصل إلي غرفة عمليات النجدة في محافظة المنيا بلاغ اليوم السبت 30 ديسمبر الجاري بشأن حادث الصحراوي الشرقي حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث الطريق الصحراوي الشرقي

وأوضح التقرير الطبي عن حادث الطريق الصحراوي الشرقي وصول جثتين و11 من المصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد حيث أنه نقلهم إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم حتي يتمثلوا إلي الشفاء التام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، كما تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إزالة السيارة عن الطريق وعودة حركة السير إلي طبيعتها، بالإضافة إلي تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.