انت الأن تتابع خبر ميعاد صرف المعاشات يناير 2024 .. مفاجأة نارية من التضامن بشأن المستحقين للزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، بشأن ميعاد صرف المعاشات يناير 2024.

وتسأل عدد كبير من أصحاب المعاشات قي الدقائق القليلة الماضية، حول حقيقة بدء صرف معاشات شهر يناير من العام الميلادي الجديد، كما نشر على موافق التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ميعاد صرف المعاشات يناير 2024