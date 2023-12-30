انت الأن تتابع خبر ميعاد صرف المعاشات يناير 2024 .. مفاجأة نارية من التضامن بشأن المستحقين للزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، بشأن ميعاد صرف المعاشات يناير 2024.
وتسأل عدد كبير من أصحاب المعاشات قي الدقائق القليلة الماضية، حول حقيقة بدء صرف معاشات شهر يناير من العام الميلادي الجديد، كما نشر على موافق التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
ميعاد صرف المعاشات يناير 2024
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بين نشرت نسخة منه على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن ميعاد صرف المعاشات يناير 2024 سوف يكون بداية من يوم الاثنين القادم الموافق الأول من شهر يناير من العام الميلادي الجديد عبر فروع هيئة التأمينات الاجتماعية، بنك ناصر الاجتماعي، هيئة البريد القومي، المحافظ الإلكترونية، منافذ فوري، ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
وأضافت وزارة التضامن في أن سوف يتم إيداع الأموال المستحقة لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد بداية من بعد غداً الأثنين، لاسميا بعد أن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعملية الصرف، معلنةً عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف ولجان ميدانية للحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.
زيادة المعاشات يناير 2024
وأشارت الوزارة إلي أن طبقاً لنص قانون المعاشات والتأمينات الجديد سوف يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للمعاشات إلي 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه بقيمة زيادة 195 جنيه، كما أنه سوف يتم زيادة الحد الأقصى إلي 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه بقيمة زيادة أكبر من 1200 جنيه مصري، مؤكدة أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها للمواطنين الذين سوف يتم إحالتهم على المعاش بداية من شهر يناير من العام الميلادي الجديد