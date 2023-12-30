وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري بمحافظتي الدقهلية والشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أكد وزير النقل كامل الوزير، أن مشروع كباري شربين بمحافظة الدقهلية التي يجري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري إنشاء 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة/ دمياط الغربي، وخط سكة حديد شربين/قلين، ويجري التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة/دمياط الغربي مع شارع الجيش وكذلك كوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

وذكرت وزارة النقل أن ذلك جاء خلال تفقد وزير النقل لعدد من المشروعات بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، يرافقه المحافظ الدكتور أيمن مختار، حيث تابع الوزير أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شربين/ طلخا بطول 20 كم وهو جزء من المحور الطولي دمياط /بنها; الذي تتم به أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف (ئؤز) موجها بضرورة تكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز.

كما تفقد وزير النقل مواقع العمل بمشروع إنشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية (بطرة / بسنديلة) بطول 5.250 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 85% وحيث ستسهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط (المنصورة/ دمياط) ومحطة بسنديلة بخط (شربين / قلين) ويأتي إنشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة، كما ستسهم الوصلة في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة خاصة مع وأنه يتم ازدواج خط المنصورة /دمياط وتطوير نظم الإشارات لخط طنطا /المنصورة/ دمياط.

وعقب ذلك توجه الوزير لتفقد مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحية الغربية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل ليصبح الكوبري 3 حارات في كل اتجاه مرورا بأعلى ميدان ميت خميس حتى التقاؤه بدائري المنصورة.

ووزير النقل والمحافظ الأعمال النهائية لمشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1250 مترا والذي يشمل ممشى للدراجات وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى كورنيش النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

ويأتي تنفيذ الممشى طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة النقل متمثلة في الهيئة العامه للطرق والكباري، ويعد الممشى السياحي الجديد ضمن توجه الدولة لتطوير الوجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزود بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل.

وفي محافظة الشرقية تفقد وزير النقل، مشروع محور الزقازيق - السنبلاوين الذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% والمخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة; حيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملا صناعيا (24 كوبري و38 نفقا 4 برابخ).

وأكد كامل الوزير أهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 99% حيث سيسهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ويمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مروري مهام والمساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.