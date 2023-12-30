انت الأن تتابع خبر شرط السماح لسفر القاصر تحت 18 سنة بمفرده للخارج.. تعرف عليه ونفذه وسافر لوحدك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصر للطيران من خلال موقعها الرسمي عن شرط السماح لسفر القاصر تحت 18 سنة بمفرده للخارج، وهو الذي تم الإعلان عنه من يوم 1 يناير 2024، وذلك لأنه لا يسمح إلى جميع القصر الأقل من 18 عام بالسفر خارج مصر لكل البلاد في الخارج بدون أهلهم.

شرط السماح لسفر القاصر تحت 18 سنة بمفرده للخارج

وأعلنت مصر للطيران عن شرط السماح لسفر القاصر تحت 18 سنة بمفرده للخارج وهو أنه في حالة سفر القاصر الأقل من 18 سنة بمفرده، ولابد عليه أن يحصل على إذن مسبق من خلال إدارة الاتصال وهي التابعة إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية.

وأشارت إلى أنه عن ما يتعلق بالفرق الرياضية وهي التي تحصل على القرار من خلال وزارة الشباب والرياضة بجانب “ختم النسر في مصر”، ويستطيع السفر بدون أن يحصل على إذن مسبق من قبل إدارة الاتصالات، وتمت الإشارة أيضاً إلى أن الفرق الرياضية التي يوجد معها خطاب من اتحاد اللعبة، ولابد عليها أن تحصل على إذن مسبق من خلال إدارة الاتصال.

وأكدت أنه يتم إجراء تصنيف خاص بالأطفال الذين يسافرون بمفردهم، وهذا بدون إشراف من واحد من الأخوة والأخوات الذين يصل عمرهم لـ 16 سنة أو أكثر أو واحد من الوالدين أو وصي، وذلك على أنهم قصر لا يوجد معهم بالغين، وهو يشمل على الأطفال المسافرين بدرجة أو مقصورة متنوعة عن واحد من الأخوة أو الأخوات أو الوصي أو واحد من الوالدين.

قرار مصر للطيران للسماح لسفر القصر بمفردهم