التعليم: تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة امتحانات الترم الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية والمدارس خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية والمدارس بضرورة تعقيم المدارس يوميا خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024.

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بـ«كوفيد -19» للمتحور JN1، ووصول المتحور الجديد إلى مصر.

تعطيل الدراسة بالمدارس

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول

للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

تأجيل الامتحانات بالمدارس

وأشار إلى أن قرار تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية بجميع المدارس يكون بسبب تفشي مرض مثلما حدث عندما تفشى فيروس كورونا اتخذت الدولة في ذلك الوقت قرار بتعطيل ووقف الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ويكون أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي.

إصابة مواطنين بالمتحور JN1

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية.

وكشفت عن الحالة الصحية للمصابين، مؤكدة أن حالتهما مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

المتحور الجديد JN.1

وبحسب التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، التي أكدت اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

١- نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

٢- المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023.

٣- الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.

٤- معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة.

٥- لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

٦- المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير بما في ذلك فرعه "JN.1" ما تزال منخفضة.