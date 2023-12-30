نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 17 مركبة توك توك تعيق حركة سير المواطنين بجنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بميدان الجيزة وشوارع ربيع الجيزي.



وقد تم خلال المخالفة، ضبط والتحفظ علي ١٧ مركبة توك توك تعيق حركة سير المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ حملات مكبرة، لمنع الاشغالات والتعديات، وتحقيق السيولة المرورية، والانضباط بالشارع.

كما شدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.

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