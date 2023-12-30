أخبار مصرية

مصدر أمني ينفي ادعاءات صفحات السوشيال بشأن مقتل أحد الصحفيين بالبحر الأحمر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

 

وأكد المصدر على أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالإستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.. كما لم تتلقى الأجهزة الأمينة أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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