"التعليم": توزيع أرقام الجلوس على الطلاب استعدادا لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في توزيع أرقام الجلوس الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادا لدخول اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم الثلاثاء المقبل في عدد من المحافظات وفقا للجداول المعده لاختبارات نصف العام، مع مراعاة إجازة الإخوة المسيحيين وفقًا لتعليمات الوزير.

وشدد المصدر، ان هناك غرف عمليات متابعة لعقد الاختبارات بجميع مديريات التربية والتعليم.

وأضاف، أن الدكتور رضا حجازي سيقوم بعمل عدد من الجولات الميدانية اثناء عقد الاختبارات، لمتابعة سير العملية الامتحانية.



من جانبه قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجولة مفاجئة في مدرستين بحى الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وبدأ الوزير جولته المفاجئة بزيارة مدرسة تحيا مصر الابتدائية التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها ٤٢٠٠ طالبا.

وتفقد الوزير عددا من الفصول في المدرسة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، كما شدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكافة المدارس التابعة للإدارة التعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الادارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.