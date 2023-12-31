نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي بالركاب من صباح غد الاثنين 1 يناير 2024 للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمل على 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج).

يأتي ذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورًا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجرى تشغيله تجريبيًا دون ركاب حاليًا تمهيدًا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث، خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.