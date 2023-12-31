نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يهنّئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خيرٍ وأمنٍ وسلامٍ على مصر وشعبها العظيم، وأن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن ينعم على مصر بالأمن والسلام والاستقرار.

قال نقيب الإعلاميين بهذه المناسبة: "نعاهدكم يا سيادة الرئيس، على مواصلة العمل الجاد

وبذل مزيد من الجهد والعطاء، من أجل رفعه هذا الوطن، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفيّ من تقدّم وازدهار".

ودعا نقيب الإعلاميين، الشعب المصري، للوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.