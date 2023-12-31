تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.



وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان صادر لها، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة لرياض الأطفال، اليوم الأحد 31 ديسمبر للعام الدراسي الجاري 2023/2024.



يذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية باتباع الخطوات التالية:



1- الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي

2- اختيار الإدارة التابع لها الطالب، وفقًا للنطاق الجغرافي السكني للأسرة.

3- اضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال، ثم ستنتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

4- قم بتسجيل الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب، فتظهر النتيجة فور اعتمادها من المديرية