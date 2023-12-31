نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تشكيل لجنة لضبط أسعار السلع الأساسية ومواجهة المخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ضبط اسعار السلع الغذائية الأساسية وذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع بالاسعار المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

اللجنه التى يترأسها محافظ الجيزة جاءت بعضوية نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام ورئيس الإدارة المركزية للمجالس والوحدات ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية الزراعة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء ورئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة ومندوب من جهاز حماية المستهلك.

وأكد المحافظ ان ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وكلف محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ إنه تم تكليف مدير مديرية التموين ومدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وتم ايقاف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادًا للأعياد.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير إسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة (الأرز، والزيت، والسكر والدقيق) والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع.