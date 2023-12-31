نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف على 1435 مواطنا وصرف أدوية بالمجان بقافلة بمنشأة القناطر في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع المؤسسات الخاصة، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر بمقر مدرسة درويش الوراقي.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القافلة الطبية تأتى ضمن سعى المحافظة نحو تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة بالمراكز والقرى والمناطق التى بحاجه إلى تدعيم الخدمات الطبية وذلك من من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة الطبية والتى تمت على مدار يوم وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1435حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في تخصصات "العظام والجلدية والباطنة والأسنان والأطفال"، وإجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر بالاضافة إلى إنه تم عقد ندوات توعوية لمواطنى قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر والقرى المجاورة لها بالإضافة إلى توزيع شنط النظافة الشخصية.

وأكد محافظ الجيزة على تنظيم العديد من القوافل العلاجية الشاملة خلال العام الجديد بالعديد من القرى والوحدات المحلية مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.