نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرابيسك جوهرة الفن الإسلامي عبر التاريخ والمظهر الجمالي للأدوات الخشبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم كريم صبري مراسل قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن مهنة صناعة الصدف الأرابيسك، وذلك ضمن فقرات البرنامج الصباحي "هذا الصباح" والذي يُذاع على إكسترا نيوز في الثامنة صباحًا.

وتناول التقرير نموذجًا لورشة بسيطة داخل إحدى المناطق بمصر القديمة بالإضافة لإبرازه مراحل عملية الإنتاج الخاصة بالصدف وترصيعه على المنتجات الخشبية المختلفة كالطاولات والمكاتب واللوحات الكتابية وغيرها من المنتجات الآخرى واستعرض التقرير أيضًا كيفية استخدام الحرفي المصري سلاسة يديه في تعشيق الأخشاب مع بعضها البعض، موضحًا عراقة هذا الفن القديم الذي يعود تاريخه لسنوات عدة.

صناعه الارابيسك عرفت منذ قديم الزمان بأنها لغة للفن الإسلامي إلا أن الأندلسيين هم من طوروها بشكل كبير وأدخلوا عليها الزخرفة فلم تقتصر صناعتها على الأثاث فقط بل دخلت فى تكوينات المعمار الخاص بالمساجد والقصور،ويعود ازدهارها فى تاريخ المنطقة إلى القرن ال ١٩ مع انتشار طبقة الأثرياء والسلاطين العثمانين الذين كانوا يتنافسوا فى إضفاء التفرد على قصورهم ومنازلهم.