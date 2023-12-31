تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة 5 يناير 2024.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة كثيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 31 ديسمبر، حتى الجمعة 5 يناير 2024، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل:

- الأحد 31 ديسمبر 2024:

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً ( من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20) تقريبا) على فترات متقطعة.



- الاثنين 01 يناير 2024:

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً ( من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

. أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.



- من الثلاثاء 02 يناير إلى الخميس 04 يناير 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى بعة والقربة من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

• نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



- الجمعة 05 يناير 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى بعة والقربة من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.