نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الفرقاطة "القدير" من طراز "MEKO-A200"، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة "Bremerhaven" الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، وتم بناؤها بشركة "TKMS" الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وفي تقليد بحري أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالا باستقبال الفرقاطة "القدير".

وتمثل الفرقاطة "القدير" إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لطاقم الفرقاطة، مشيدا بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز في استيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد.

وحضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية.