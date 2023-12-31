نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يزف بشرى سارة للعاملين بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن بشرى سارة جدًّا للعاملين بالأوقاف حيث تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة ١٠٠٠ عامل و١٠٠٠ إمام آخر يناير ٢٠٢٤ م ورفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

وسيعلن الجهاز لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانيين.