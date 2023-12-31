أخبار مصرية

وزير الأوقاف ينعي وفاة الشيخ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي وفاة الشيخ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة وفاة إمام المسجد الأقصى، وكتب جمعة قائلا:- “أنعى بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد/ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”. 

وأؤكد: لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء، ولا بد من تحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر، وخالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى، ونسأل الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا