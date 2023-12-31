نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي وفاة الشيخ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة وفاة إمام المسجد الأقصى، وكتب جمعة قائلا:- “أنعى بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد/ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

وأؤكد: لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء، ولا بد من تحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر، وخالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى، ونسأل الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل