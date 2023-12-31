نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الأوقاف والصحة يجتمعان بمديري المديريات الإقليمية بالوزارتين.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة ووزير والصحة والسكان أ.د خالد عبد الغفار اجتماعا غدًا الاثنين 1/ 1/ 2024م الساعة الحادية عشرة صباحًا بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية؛ لبحث عدد من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بأكاديمية الأوقاف الدولية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.