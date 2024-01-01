حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 2-1-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 08:31 صباحاً - حظك اليوم الحمل الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: يوم واعد الأجواء إيجابية تحمل نوع من انواع النشاط تتحكم في حياتك وقادر على وضع النقاط على الحروف وعلى الأرجح سوف يكون بانتظارك الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

حظك اليوم الثور الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: حذار أجواء التوتر والقلق حاول ات تشيطر على امورك استفهم استوضح لكن بطريقة لطيفة ولا تتهرب من المسؤوليات في هذا اليوم المعاكس الذي قد يحمل خيبة امل او موافق متشنجة وعدم ارتياح حاول ان تحسن التصرف وابتعد عن شعورك بالسلبية وإنتبه للتفاصيل.

عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .

حظك اليوم الجوزاء الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: تكون مؤثر بالآخرين تتصرف بجراة وتملك فرصا كثيرة لتحقيق طموحاتك يتحدث هذا اليوم عن حظوظ مساعدة مفاجآت كثيرة وسارّة تتعلق بملفات ترتيب اوراق معاملات قانونية لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفياً: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.

صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

حظك اليوم السرطان الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: تتصرف بمودة وحكمك صاءب تحلم باهداف مهنية وقادر على تحقيقها بالأيام المقبلة وتستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.

صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

حظك اليوم الاسد الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: خفف اصدار الأوامر وعصبيتك ولا تحاسب على اي تصرف او كلمة خفف عداءيتك وسلبياتك كي لا تصطدم مع الآخرين وحاول أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج.

عاطفياً: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.

صحياً: كن على ثقة تامّة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة.

حظك اليوم العذراء الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: يوم للعمل والركض في كل الاتجاهات انشغالاتك كثيرة ولا تعرف من اين تبدأ لذلك عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفياً: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيباً وتوبيخاً منه.

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق

حظك اليوم الميزان الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: يوم جيد هوائي مساعد تحصل فيه على جواب جيد على اقتراح كنت قد اقترحته سابقا وإن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفياً: تطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خططت له.

صحياً: لا تكثر من حصص المشي صعوداً فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

حظك اليوم العقرب الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: يوم طويل لا تتذمر او تتململ وحاول أن تسامح وتبتعد عن اصدار الأوامر ولا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

حظك اليوم القوس الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: الأمور جيدة تدخل دائرة تعارف والعمل يكون في مقدمة اهتمامك وتفتح طريق لا رجعة فيه لبعض القضايا في هذا اليوم المناسب والمشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً.

عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.

صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع

حظك اليوم الجدي الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، لكن دائما عليك الانتباه من المصاريف الزائدة ونظم حساباتك وحاول ان ترتب امورك المالية بالرغم من الإمكانيات والمساعدات الكبيرة الى قد تحصل عليها.

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

حظك اليوم الدلو الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: ازدهار تقدم سفر فرح يوم للتواصل مع من حولك تغي حياتك بطريقة جديدة الأجواء حولك مشجعة تقدم لك التفاؤل وتنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.

عاطفياً: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريباً.

صحياً: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.

حظك اليوم الحوت الثلاثاء 2-1-2024

مهنياً: يوم غير مناسب يحمل نوع من انواع المشاكل خفف حساسيتك التي تزيد ولا تدخل نقاشات غير منطقية ولا تقم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات

عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً.

صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.