وزارة النقل: إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير في القطاع من محطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 09:31 صباحاً - تعلن وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر) :-

1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من 5/1/2024

2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من 1/2/2024.

3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1/3/2024

وتقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.