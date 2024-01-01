نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الزيادة.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة في تطبيق أسعار جديدة على تذاكر المترو، وذلك ابتداءً من صباح الإثنين، الذي يعتبر أول أيام العام الجديد 2024.

اسعار تذاكر المترو الجديدة

تشمل القائمة الجديدة زيادة في سعر تذكرة قيمتها 5 جنيهات، حيث أصبحت بقيمة 6 جنيهات، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 9 محطات.

كما تمت إضافة زيادة في سعر تذكرة قيمتها 7 جنيهات، حيث أصبحت بقيمة 8 جنيهات، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 16 محطة. وبالنسبة لتذكرة بقيمة 10 جنيهات، فقد تمت زيادتها لتصبح بقيمة 12 جنيهًا، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 23 محطة.

تذكرة جديدة

وتمت إضافة تذكرة جديدة تستهدف الركاب الذين يسافرون لمسافة تزيد عن 23 محطة، وتبلغ قيمتها 15 جنيهًا.

التشغيل التجريبي للخط الثالث

تم الإعلان من قبل وزارة النقل، يوم أمس، عن بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشمل نقل الركاب.