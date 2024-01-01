نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 23 محطة بـ15 جنيها.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة النقل في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بزيادة تراوحت بين 1 و2 جنيه في التذكرة.

ويشمل قرار وزارة النقل جميع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وذلك بالتزامن مع تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث اليوم الاثنين.

تذاكر مترو الأنفاق

رفعت وزارة النقل سعر تذكرة ركوب 9 محطات إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات في السابق.

كما رفعت وزارة النقل سعر تذكرة ركوب 16 محطة إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات في السابق.

وتم أيضا رفع سعر تذكرة ركوب 23 محطة إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات في السابق.

واستحدثت وزارة النقل فئة تذاكر جديدة لركوب أكثر من 23 محطة لتكون بسعر 15 جنيها.