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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة في تطبيق أسعار جديدة على تذاكر المترو، وذلك ابتداءً من صباح الإثنين، الذي يعتبر أول أيام العام الجديد 2024.

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف علي أسعار تذاكر المترو

تشمل القائمة الجديدة زيادة في سعر تذكرة قيمتها 5 جنيهات، حيث أصبحت بقيمة 6 جنيهات، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 9 محطات.

كما تمت إضافة زيادة في سعر تذكرة قيمتها 7 جنيهات، حيث أصبحت بقيمة 8 جنيهات، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 16 محطة.

وبالنسبة لتذكرة بقيمة 10 جنيهات، فقد تمت زيادتها لتصبح بقيمة 12 جنيهًا، وتسمح بالسفر لمسافة تصل إلى 23 محطة.

وتمت إضافة تذكرة جديدة تستهدف الركاب الذين يسافرون لمسافة تزيد عن 23 محطة، وتبلغ قيمتها 15 جنيهًا.

تشغيل الخط الثالث

تم الإعلان من قبل وزارة النقل، يوم أمس، عن بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشمل نقل الركاب.