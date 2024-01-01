ليفربول ضد نيوكاسل.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز بالدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 10:38 صباحاً - يستعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لخوض مباراته الأخيرة بقميص الريدز قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويقود محمد صلاح التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2023-2024.

يأتى تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه.

خط الوسط: هارفى إيليوت، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاى.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، داروين نونيز.

ليفربول ضد نيوكاسل

تعد هذه المباراة هي الأخيرة التي يخوضها محمد صلاح بقميص ليفربول، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار، ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجارى.

يتصدر محمد صلاح قائمة أفضل هدافى ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز النجم المصرى 16 هدفا خلال مشاركته في 26 مباراة بجميع البطولات، بإجمالى 1956 دقيقة مشاركة بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

ويأتى محمد صلاح فى المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفا أحرزها خلال مشاركته فى 19 مباراة، خلف النرويجى إيرلينج هالاند.