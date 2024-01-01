نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي غدا الثلاثاء.

ويؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية في أول ايام إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وبدأت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في توزيع أرقام الجلوس الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادا لدخول اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للادارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.