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ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم 90 ألف عبوة سجائر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 02:54 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم أكثر من 90 ألف عبوة سجائر تم حجبها ومجهولة المصدر.

 

 

وتم ضبط تاجر سجائر، وقائدي سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"، ومبلغ مالي أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع".

 

 

وتم ضبط مالك محل، وعامل "مقيمان بمحافظة القاهرة" وبحوزتهما 27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير. 

 

 

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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