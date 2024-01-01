ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم 90 ألف عبوة سجائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 02:54 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم أكثر من 90 ألف عبوة سجائر تم حجبها ومجهولة المصدر.

وتم ضبط تاجر سجائر، وقائدي سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"، ومبلغ مالي أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع".

وتم ضبط مالك محل، وعامل "مقيمان بمحافظة القاهرة" وبحوزتهما 27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.