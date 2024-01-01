نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. لقاء صحفي مع وزير الثقافة الفلسطيني العائد من غزة عن "يوميات العدوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين للقاء صحفى مع الدكتور عاطف أبو سيف الكاتب والروائي، وزير الثقافة الفلسطيني بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان.

يقام اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء القادم 3 يناير، ويتحدّث الدكتور عاطف أبو سيف في اللقاء، عن الأوضاع الميدانية في غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الصهيوني أكثر من 83 يومًا، وتنقّل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

يدير اللقاء خالد البلشي نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية.