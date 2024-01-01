نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل وتهنئة العاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

وقد تقدم الدكتور رضا حجازى بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب مستشارى تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمى، والمخزون السلعى، والتعاقدات، وعدد من مكاتب العاملين، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته.

وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكد الوزير على أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز فى الأعداد التى تحتاجها المديريات التعليمية.

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