هشام آمنة يكشف جهود الوزارة في تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والرصف والإنارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 03:31 مساءً - *وزير التنمية المحلية : تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارة المشاة بالمحافظات بمبلغ 20 مليار جنيه*

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات ، معلناً أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري ، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات .

وأوضح وزير التنمية المحلية انه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333كم طرق ، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 10 مليار جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيراً الى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بانجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023.. أكد اللواء هشام آمنة انه تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات واعمدة انارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة ، مشيراً الى انه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1,8 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى ، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ4,7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .

وعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء ... قال اللواء هشام آمنة إنه تم اعتماد مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة اطفاء ، 150 سيارة مرور ، لافتاً إلى أنه من المستهدف هذا العام انفاق مبلغ 1,7 مليار جنيه لتحسنين خدمات الامن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.