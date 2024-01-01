نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها، وسقطت على جزء من محور الفريق كمال عامر مما تسببت في انهيار جزء من المحور.

وترددت أنباء عن سقوط بعض الضحايا والمصابين من العاملين والمارة أسفل محور الفريق كمال عامر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط بعض ضحايا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ مدعمة بقوات الحماية المدنية والانقاذ المدني.