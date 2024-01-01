نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية بـ "الوفد": رئيس التحرير هددنا.. ومستمرون في مطالبنا المشروعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، جلسة مع الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، في حضور محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب، وطارق تهامي عضو مجلس الشيوخ.

وقالت اللجنة النقابية، إن رئيس التحرير عرض على رئيس اللجنة النقابية منصب مدير تحرير تنفيذي للصفحات الاقتصادية، دون وضع اسمه على الصفحات، ومنصب رئيس قسم الاقتصاد وتغطية قطاع الصناعة، ورفض رئيس اللجنة النقابية العروض المُقدّمة، حفاظًا على العلاقات الطيبة بين الزملاء مشرفي الصفحات السابقة، مع أحقيته بعودة الوضع إلى ما هو عليه قبل إجراءات التنكيل المُتخذة ضده بمنهجية أثناء المطالبة بحقوق العاملين المشروعة.

ورفض رئيس التحرير صراحة عودة المصدر لرئيس اللجنة وأعلنها (سأتقدم باستقالتي حال عودة المصدر لرئيس اللجنة)، وأصرّ على التنكيل برئيس اللجنة النقابية.

وبناءً عليه أعلن الصحفيون الآتي:

الاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق ما وعد به رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، بعودة المصدر الذي تم سحبه من رئيس اللجنة أثناء المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين، وممارسة ما وصفوه بـ "أساليب أخرى للتنكيل برئيس اللجنة وأعضائها".

وأضافوا أنه خلال المفاوضات، وجّه رئيس التحرير تهديدات صريحة لأعضاء اللجنة النقابية، باتخاذ بعض الممارسات في حقهم، وكان رد اللجنة بوضوح: "هناك قوانين ولوائح عمالية تحكم العمل، ومستمرون في المطالب المشروعة، التي تراجع عن تنفيذها رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير".

ووجّهت اللجنة النقابية بالشكر إلى الصحفية حنان عثمان، على مبادرتها، والتي عرضت التنازل عن رئاسة صفحة الاقتصاد لرئيس اللجنة.