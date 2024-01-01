نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع وإصابة 6 عمال في سقوط كمرة خرسانية ببولاق الدكرور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى سقوط كمرة خرسانية أثناء رفعها بالونش، أعلى محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، إلى إنهيار جزء من المحور، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 5 آخرين من العاملين.

وكشفت التحريات الأولى لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، أنه أثناء القيام بأعمال إنشاءات بمحور كمال عامر، ورفع ونش لكمرة خرسانية ضخمة سقطت منه بشكل مفاجئ، على العمال في الأسفل ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كان قد انهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها، وسقطت على جزء من محور الفريق كمال عامر مما تسببت في انهيار جزء من المحور.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط بعض ضحايا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ مدعمة بقوات الحماية المدنية والإنقاذ المدني.

سقوط كمرة خرسانية

سقوط كمرة خرسانية

سقوط كمرة خرسانية

سقوط كمرة خرسانية

سقوط كمرة خرسانية