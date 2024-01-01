نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور كمال عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابة 5 أفراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة.

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث

والذين أكدوا لمحافظ الجيزة على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.

كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى.

رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة