رابطة اللاعبين للاسكواش: علي فرج ونور الشربيني فى صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 06:32 مساءً - واصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن أول تصنيف عالمي للاعبين في العام الجديد 2024، وجاء التصنيف كالتالي:

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كو

4ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

5ـ مصطفى عسل

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ مازن هشام

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10ـ الويلزي جويل مكين

تصنيف السيدات

1- نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9ـ النيوزيلندية جويل كينج

10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر