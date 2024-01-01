كهربا يعلق من أمام طائرة هليكوبتر: "‎بنغيب فجأة ونرجع بمفاجأة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 06:32 مساءً - نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي صور جديدة له من أمام إحدى الطائرات الهليكوبتر فى أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق قائلا، "‎بنغيب فجأة وبنرجع بمفاجأة".

كهربا

وفى سياق مختلف، استقر مسئولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن ضم مدافع جديد فى الميركاتو الشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني، مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر قد سبق وطلب التعاقد مع مدافع جديد، لاسيما مع تكرار إصابة كل من محمود متولي ورامي ربيعة، ولتخفيف الضغط على الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، وعدم تعرضهم للإجهاد من المشاركة بشكل مكثف وبدون الحصول على راحة، خاصة وأن الأهلي يشارك في عدد كبير من البطولات، ويرى أنه بحاجة إلى لاعب يجيد اللعب في قلب الدفاع.

وفضل كولر، بالتشاور مع لجنة الكرة الممثلة في لجنة التخطيط وشركة الكرة والمشرف العام على الكرة، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود عدة حلول أمام المدير الفني للتعامل حال وجود أزمة في خط الدفاع، مثل توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في مركز قلب الدفاع، لاسيما أنهما سبق وشاركا في هذا المركز من قبل.