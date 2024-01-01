نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تدين التجاوزات ضد الزملاء بالمنيا.. وتطالب وزير التعليم العالي بالتحقيق في تعدّي الحرس على أحدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التجاوزات، التي صدرت من قبل إدارة جامعة المنيا، وأحد أفراد الأمن المصاحبين لوزير التعليم العالي، تجاه عدد من الزملاء الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم فى تغطية زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أول أمس السبت لافتتاح عددٍ من المشروعات الصحية، والتعليمية بجامعة المنيا.

وأكدت اللجنة في بيان لها، تضامنها مع اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، التى أدانت التجاوزات، والتى تمثلت فى التعدى باليد على زميل صحفى من قبل أفراد الأمن المرافق للوزير، وقيام موظفى الأمن الإدارى فى الجامعة بإغلاق قاعة كلية دار العلوم، التى كان من المقرر عقد مؤتمر صحفى بها أمام الزملاء، والتحدث معهم بصورة غير لائقة.

وشددت لجنة الحريات على كل الزملاء الصحفيين بضرورة الالتزام بقرار اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، الذى يقضى بالامتناع عن نشر أية أخبار خاصة بجامعة المنيا لحين حل كل المشكلات المتعلقة بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفى.

وطالبت اللجنة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتحقيق فى واقعة تعدى أحد أفراد الأمن المرافق له على صحفى أثناء ممارسة عمله.

وتحيى لجنة الحريات الزملاء بمحافظة المنيا على موقفهم الثابت باحترام مهنتهم الساعية لنقل الحقيقة، وتحمّل رئيس جامعة المنيا مسئولية حل الأزمة.