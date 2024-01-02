نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم Dollar Price في البنوك والسوق السوداء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لما تنشره شاشات ومواقع البنوك الرسمية وننشر أيضًا أسعار صرف الدولار في شركات الصرافة والسوق السوداء حسب آخر التطورات في السوقين الرسمي والموازي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 50 إلى 53 جنيه مصري.
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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