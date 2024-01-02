نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرية للاتصالات ترفع اسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "وي we" تعلن موعد تطبيق زيادة الإنترنت المنزلي الجديدة ..قررت شركة المصرية للاتصالات "وي we"، زيادة أسعار باقة الإنترنت المنزلي، مع إتاحة المواقع التعليمية ومواقع الخدمات الحكومية مجانا، وذلك بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن.

واضحت الشركة أن القرار سوف يبدأ تطبيقه ابتدء من الجمعة القادمة الموافق 5 يناير الجاري.

عاجل - "وي we" تعلن موعد تطبيق زيادة الإنترنت المنزلي الجديدة

عاجل - "وي we" تعلن موعد تطبيق زيادة الإنترنت المنزلي الجديدة

أصدرت شركة المصرية للاتصالات، قرار برفع أسعار باقات الانترنت المنزلي، بشكل مفاجئ، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد قرار الزيادة، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

باقة 140 جيجابايت: 160 جنيها بدلًا من 120 جنيها.

باقة 200 جيجابايت: 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

باقة 250 جيجابايت: 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

باقة 400 جيجابايت: 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

سعر باقة 600 جيجابايت: 650 جنيها بدلا من 500 جنيها

باقة 1 تيرابايت: 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

أسعار كروت الشحن الجديدة

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار الكروت الفكة مع تثبيت أسعار الكروت شحن الرصيد، وفيما يلي ننشر أسعار كروت الفكة الجديدة:

كارت الفكة الذي قيمته بـ 2.5 جنيه أصبح بـ 3 جنيهات.

كارت الفكة بـ 5 جنيهات أصبح بـ 6 جنيهات.

وكارت الـ 7 جنيهات أصبح بـ 8 جنيهات.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية: “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة”.

وأضاف: “تحدثت شركات الاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عامين، مطالبة برفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام”، مُشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة المصروفات التي ارتفعت نتيجة التطورات الأخيرة.

رقم الخط الساخن لجهاز تنظيم الاتصالات

عاجل - "وي we" تعلن موعد تطبيق زيادة الإنترنت المنزلي الجديدة

يستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.