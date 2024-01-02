نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. آخر تطورات العملة الكويتية في البنوك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدينار الكويتي اليوم
أخبار مصر
الثلاثاء 02/يناير/2024 - 12:49 ص 1/2/2024 12:49:15 AM
سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري يسجل في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، استقرارًا ملحوظًا حسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
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