حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 3-1-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:30 صباحاً - حظك اليوم الحمل الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: تحق المعاكسات مع وصول القمر الى الدلو الصديق الذي يحمل معه اجواء جيدة طاقة واعدة وأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم الثور الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: الجو بطيء فترة استراحة تمهد للاستعداد للجولة الجديدة حاول ان ترتاح ولا تفتعل اي مشكل وإحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة.

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم الجوزاء الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: يوم هوائي بامتياز يجعلك من الرابحين مهنيا وقد تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

حظك اليوم السرطان الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: تتحسن الاوضاع وتخف الصغوط مع دخول القمر الى الدلو ظهر اليوم وقد يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً.

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

حظك اليوم الاسد الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: تعيش صراع على كافة المحاور في توتر وقد تخطىء التقدير إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم العذراء الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: تسيطر على مجرى الأمور ولا تسمح لأي عاءق بأن يوقف عجلة الحظ من حولك ويكون بانتظارك مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد.

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك.

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً .

حظك اليوم الميزان الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: يوم جيد تضم حولك أصدقاء جدد ترتب اوراقك أعصابك متينة كما يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم.

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجاً لائقاً من الأوضاع التي تمران بها.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

حظك اليوم العقرب الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً:تعيش نوه من انواع القلق وقد تضطر الى مضاعفة الجهود لأجل ضبط الاوضاع حاول ان تبحث عن حلول منطقية وواقعية وأن تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

عاطفياً: إحذر الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات، ولا تتسرّع في القاء اللوم على الحبيب.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم القوس الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: يوم جيد يعيد الدفء والحماسة لعلاقاتك وتستفيد من هذه العلاقات في الشراكة المهنية وقد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعداً كبيراً.

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك.

حظك اليوم الجدي الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: انتقال القمر كن ب جك لا يعني ان الحظوظ قد خفت قتعيش يوما مليء بالمفاجآت الاجاماعية والتقدير وتستفيد من علاقات قديمة وتدعمها تتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك.

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.

حظك اليوم الدلو الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: يوم جيد مع وصول القمر الى ب جم ظهرا ليعلن عن فترة زمنية جيدة ومميزةما يجعلك سعيدا قد تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة.

عاطفياً: قد تتركز عليك أنظار الشريك بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل معك، ثم تهدأ الأمور وتصبح على خير ما يرام.

صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

حظك اليوم الحوت الثلاثاء 3-1-2024

مهنياً: لت يناسبك انتقال القمر الى الدلو لذلك ابتعد عن شعورك بالشلبيةكن أكثر انتباهك و تحاش َ التسرّع في الدفاع عن نفسك، فقد تتعرّض لظلم او قمع، لكنّ الجوّ السائد يسمح لك بمواجهة المسؤولين أو المنافسين.

عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فأنت تحظى بإعجابه وتلفت أنظاره وتعرف مكانتك في قلبه.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن بعض الشيء.